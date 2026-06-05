ROMA (ITALPRESS) – Inizierà lunedì presso l’Omnia Convention Center – Hotel Shangri-La di Roma, il settimo Congresso nazionale della Uila Pesca.

Nell’ambito dei lavori congressuali, alle ore 15.00, si terrà il convegno “Rotta 26. Navigare verso il futuro” che si aprirà con la relazione della segretaria generale Maria Laurenza. Presieduto da Enrico Tonghini, tesoriere Uila Pesca, il convegno vedrà anche l’intervento della segretaria generale Uila Enrica Mammucari.

Numerosi ospiti porteranno, poi, il loro contributo tra cui Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario alla pesca Masaf, Riccardo Rigillo, capo di gabinetto ministero protezione civile e politiche del mare, Graziella Romito, direttrice generale pesca e acquacoltura Masaf, Francesco Saverio Abate, vicepresidente Commissione generale pesca Mediterraneo, Vincenzo Leone, vicecomandante Corpo delle Capitanerie di porto, Giuseppe Lupo, commissione pesca Parlamento europeo, Giuseppe Milazzo, commissione pesca Parlamento europeo, Giampaolo Buonfiglio, presidente consorzio Unimar, Francesca Biondo, direttrice Federpesca, Daniela Borriello, responsabile Coldiretti pesca, Gilberto Ferrari, responsabile pesca e acquacoltura Fedagripesca, Enrico Casola, presidente dipartimento pesca e acquacoltura Agci AgroIttico, Elena Ghezzi, responsabile acquacoltura e pesca Legacoop, Antonio Castellucci, reggente Fai-Cisl, Antonio Pucillo, capo dipartimento pesca Flai-Cgil, Andrea Albertazzi, responsabile pesca sindacato europeo Etf.

La mattinata di martedì 9 giugno, presieduta da Massimiliano Sardone, segretario nazionale Uila Pesca, sarà dedicata al dibattito congressuale per poi concludersi con l’elezione degli organismi statutari.

– foto Ipa Agency –

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