ROMA (ITALPRESS) – Il direttore tecnico GAF Enrico Casella, coadiuvato dal team manager Massimo Contaldo, ha ufficializzato i nomi delle ginnaste azzurre che andranno a comporre la squadra italiana alla 35^ edizione degli Europei di ginnastica artistica, in programma alla Fiera di Rimini dal 2 al 5 maggio. Sulle pedane continentali saranno protagoniste le vice campionesse in carica di Antalya 2023, Alice e Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio – tutte agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato – e Angela Andreoli (Brixia). Insieme alle big – seguite dai tecnici Marco Campodonico e Monica Bergamelli – nei padiglioni A7-C7 di via Emilia 155 ci saranno le giovani dell’Italbaby, Benedetta Gava, Emma Puato (Artistica 81 Trieste), Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), Artemisia Iorfino e Giulia Perotti (Libertas Ginnastica Vercelli). La squadra juniores è accompagnata dagli allenatori Tiziana Di Pilato, Diego Pecar ed Enrico Pozzo. Si comincia giovedì 2 maggio con le qualifiche delle senior, divise in quattro suddivisioni. L’ItalGAF è stata sorteggiata nella quarta ed ultima, e comincerà il giro dalla trave, dopo l’Ucraina. Al termine della giornata ci sarà già l’assegnazione del titolo all around individuale senior con la proclamazione della numero uno del concorso generale europeo, carica detenuta al momento dall’inglese Jessica Gadirova. Dalla classifica del concorso di ammissione poi risulteranno gli ottetti delle finali per attrezzo di sabato 4 maggio e le otto squadre della finale di domenica 5. Venerdì 3 maggio, invece, saliranno in pedana le stelline della categoria juniores, distribuite anche loro in quattro suddivisioni. L’Italbaby è nella seconda e partirà dalle parallele asimmetriche, dopo le pari età della rappresentativa islandese. Alla sera si conoscerà sia il podio giovanile a squadre con le qualificate per le quattro final eight di domenica mattina, sia l’incoronazione della principessa del concorso generale.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

