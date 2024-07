MILANO (ITALPRESS) – Ufficiale l’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter. L’attaccante iraniano, classe 1992, ha firmato un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2027. “Un Paese antico, ricco di storia e fascino, dove nei millenni si sono alternati popoli, regni e imperi straordinari, dove le notti sono riempite dalle meraviglie delle atmosfere d’oriente e dai sogni dei suoi abitanti. Questo è l’Iran, questa è la terra di Mehdi Taremi, nuovo attaccante nerazzurro”, ha scritto oggi la società lombarda.

“Taremi è nato il 18 luglio 1992 a Bushehr, città sede di uno dei porti più importanti del Paese, affacciata sul Golfo Persico. Mehdi cresce con l’esempio di papà Alishah, calciatore professionista: con lui passa le giornate, dividendosi tra la pesca per mare e il pallone, con il quale trascorre i caldi pomeriggi iraniani: come il marinaio Sindbad, protagonista di una delle favole delle Mille e Una Notte, Mehdi osserva il mare, sognando di vivere avventure meravigliose, sognando di diventare un calciatore”, ha scritto ancora l’Inter.

“Primo iraniano della storia dell’Inter, Mehdi è diventato un simbolo per la sua Nazionale, con la quale ha esordito l’11 giugno 2015: con il Team Melli ha giocato 85 partite e segnato 50 gol, partecipando ai Mondiali 2018 e 2022 realizzando anche due gol contro l’Inghilterra nell’edizione qatariota. Tecnica, personalità e desiderio di nuove sfide, esattamente come Sindbad il marinaio: l’avventura nerazzurra di Mehdi Taremi è appena cominciata”, si legge infine nella nota odierna del club lombardo.

