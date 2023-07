TORINO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale. Cristiano Giuntoli, dopo i successi ottenuti con il Napoli, è il nuovo direttore della Juventus. La società, infatti, ha reso noto “di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla conclusione della stagione sportiva 2027/2028, a riporto di Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer. Giovanni Manna assume il ruolo di Head of 1st Team a riporto del nuovo Football Director. Juventus comunica, inoltre, che – nel contesto del processo di riorganizzazione già avviato nei mesi scorsi – Francesco Calvo, già Chief Football Officer della Società, assume il ruolo di Managing Director Revenue & Football Development, a riporto del Chief Executive Officer. Federico Cherubini assume il ruolo di Football – Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer”. Il club sottolinea nel comunicato che “sulla base delle informazioni disponibili, Cristiano Giuntoli non risulta titolare di azioni ordinarie Juventus alla data odierna”. Cinquantuno anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di direttore sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Adesso l’avventura con la Juventus.

