Ue, Zingaretti “Combattiamo il sovranismo per rilanciare la sfida europea”

ROMA (ITALPRESS) - “Siamo quasi al giro di boa della legislatura europea e ci sembrava giusto incontrare il mondo delle imprese, delle forze sociali e culturali per mettere a punto una proposta. Noi siamo in un momento drammatico della storia, c’è un’aggressione all’Europa evidente, per il nostro Paese l’isolamento equivale alla sua sconfitta politica. Noi combattiamo contro l’immobilismo del presente, contro il sovranismo che la vuole distruggere, per un nuovo europeismo che rilanci la sfida europea. Nessun Paese da solo ce la fa, insieme possiamo farcela”. Così l’eurodeputato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd, a margine dell’evento “L’Europa che vogliamo”, a Roma. xb1/sat/gsl