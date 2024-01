Ue, Zanni “Presidenza belga eviti forzature”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Non abbiamo grandi aspettative su questa presidenza. Quello che ci auguriamo è che non ci siano forzature sulla chiusura di certi provvedimenti controversi, visto che siamo alla fine della legislatura. Chiediamo responsabilità e prudenza". Lo dice l'eurodeputato della Lega Marco Zanni, in merito al semestre di presidenza belga dell'Unione Europea. xf4/sat/gtr