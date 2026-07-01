Ue-Usa, Donazzan “Difendere manifatturiero da speculazioni digitali”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Abbiamo appena chiuso un accordo di scambio tra Stati Uniti ed Europa, all'interno del quale Washington aveva trovato un giusto punto di raccordo. Per questo trovo questa nuova uscita un po' a ciel sereno. Al contrario, è del tutto legittimo da parte nostra capire cosa genera o meno valore reale e cosa sia invece pura speculazione". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, eurodeputata di Fratelli d'Italia, commentando con preoccupazione le ultime posizioni della sponda americana sui rapporti commerciali transatlantici e la tassazione dei mercati digitali. xf4/col3/gtr