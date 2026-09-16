Ue, von der Leyen “Presenteremo il Kids Act, niente social media sotto i 13 anni”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Domani la Commissione proporrà il “Kids Act”. Adotteremo un approccio graduale e differenziato. Ogni fascia d’età ha le proprie specificità; di conseguenza, ciascuna beneficerà di un livello di protezione su misura. Nessun account personale al di sotto dei 15 anni. Niente social media sotto i 13 anni. Ciò significa che, per la fascia tra i 13 e i 15 anni non compiuti, saranno ammessi solo “mini-account” creati e supervisionati dai genitori, caratterizzati da funzionalità limitate e restrizioni temporali – ha aggiunto -. Per la fascia tra i 15 e i 18 anni, invece, la progettazione sicura (“safe design”) diventerà un obbligo per le piattaforme”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, alla plenaria del Parlamento Europeo, a Strasburgo.

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