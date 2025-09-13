Ue, von der Leyen “Abbiamo ascoltato l’appello di Draghi e abbiamo risposto con forza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Un anno fa, il rapporto Draghi invitava l’Europa a cambiare marcia nella corsa globale alla competitività. Abbiamo ascoltato quell’appello. Forte e chiaro. E abbiamo risposto, rapidamente e con forza. Questo martedì, con Mario Draghi, facciamo il punto della situazione sui progressi compiuti insieme”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).