Ue, Virkkunen in Italia per incontrare il settore dei media e visitare l’Hub IA

ROMA (ITALPRESS) – Dal 3 al 6 settembre Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, sarà in Italia per avviare un dialogo con il settore dei media durante l’82a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e coglierà l’occasione per sostenere l’innovazione europea nell’intelligenza artificiale (IA) e nel supercalcolo a Bologna e Cernobbio. Il 4 settembre la Vicepresidente incontrerà il Presidente della Biennale e il Direttore artistico della Biennale Cinema. L’incontro sarà seguito da una tavola rotonda con rappresentanti del settore dei media per discutere del prossimo quadro finanziario pluriennale, delle prospettive dell’industria europea dei media e del regolamento europeo sulla libertà dei media, che si applica da agosto. La Vicepresidente terrà inoltre riunioni bilaterali con emittenti commerciali dell’UE.

Il giorno successivo, il 5 settembre, sarà dedicato al supercalcolo e all’intelligenza artificiale. La Vicepresidente esecutiva visiterà Leonardo, uno dei dieci supercomputer EuroHPC acquistati congiuntamente, e IT4LIA, una delle 13 fabbriche di IA dell’UE. Il 6 settembre, ultimo giorno della missione, la Vicepresidente esecutiva Virkkunen parteciperà al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove discuterà sul tema “Il modello europeo di innovazione e sovranità digitale” con il Presidente di Microsoft Corp, con la moderazione del Professor Mario Monti.

– foto IPA Agency –

