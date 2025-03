Ue, via libera alle nuove norme sul vino

ROMA (ITALPRESS) -La Commissione europea ha presentato il nuovo pacchetto Vino, una serie di misure per garantire che il settore vitivinicolo europeo rimanga competitivo, resiliente e una forza economica vitale nei decenni a venire. Gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare dei provvedimenti come la rimozione delle viti indesiderate o in eccesso e la cosiddetta vendemmia verde con le uve acerbe, per contribuire a stabilizzare il mercato e proteggere i produttori dalle tensioni finanziarie. Ai produttori sarà concessa un'ulteriore flessibilità per quanto riguarda il regime di autorizzazioni per il reimpianto. Gli Stati membri possono aumentare l'assistenza finanziaria massima dell'Unione fino all'80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La commercializzazione di prodotti innovativi sarà più facile, con norme più chiare e denominazioni di prodotto comuni per i prodotti vitivinicoli a basso tenore alcolico in tutto il mercato unico. Gli operatori beneficeranno di un approccio più armonizzato all'etichettatura dei vini, che ridurrà i costi e semplificherà gli scambi transfrontalieri dell'Unione. Inoltre le associazioni di produttori che gestiscono vini protetti da indicazioni geografiche riceveranno assistenza per sviluppare il turismo. /gtr