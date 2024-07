Ue, Vannacci “Serve un’Europa dei popoli”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Vanno rivisti i provvedimenti come il Green Deal che si sono dimostrati non idonei per un rilancio economico e non hanno dato nemmeno benefici sul piano ambientale". Lo dice il neo eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. xf4/sat/gtr