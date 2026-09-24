Ue, Urso “Fare fronte comune per il rilancio dell’industria”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Ho già incontrato questa mattina i ministri dell'Industria della Francia e della Germania per fare fronte comune sulla necessità di realizzare le riforme per le imprese, l'industria, il lavoro qui in Europa". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del Consiglio Ue Competitività, a Bruxelles. "Ho incontrato i due commissari decisivi su questo fronte, Ribera e Sejournè, ai quali ho ribadito le priorità italiane a tutela dell'industria e per rilanciare il nostro sistema europeo", ha aggiunto. xf4/sat/azn