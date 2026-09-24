Ue, Bombardieri “Commissione sembra asserragliata in un fortino”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Dal Consiglio Ue Competitività "ci aspettiamo delle risposte che fino ad adesso non sono arrivate su tutti i grandi temi: la transizione climatica, le politiche industriali, come affrontare i temi della grande rivoluzione industriale che sta arrivando. Ci sembra che questa Commissione sia sempre di più asserragliata in un fortino". Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine di una manifestazione organizzata a Bruxelles dalla Ces, il Sindacato europeo. xf4/sat/gsl