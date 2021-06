“Guardiamo con interesse alle

necessarie misure di rafforzamento delle frontiere esterne

proposte dall’Ue, che si concretizzeranno prevalentemente in un

rafforzamento dell’agenzia Frontex e soprattutto nel miglioramento

della cooperazione tra gli Stati membri, a livello di polizia,

incentrata sull’interoperabilita’ dei sistemi informativi Ue”. Lo

ha detto Annalisa Tardino, europarlamentare siciliana della Lega e

coordinatrice ID in commissione Libe, a commento della proposta di

riforma dell’Area Schengen presentata dalla Commissione europea.

“Ma il ritorno della libera circolazione – ha aggiunto –

all’interno dell’Ue non deve precludere agli Stati il diritto di

ripristinare controlli alle proprie frontiere, spesso

indispensabili per motivi sia di sicurezza o di salute pubblica.

Come la Lega sostiene da anni, e come confermato da diverse

indagini per fatti di terrorismo, senza sicurezza non ci puo’

essere una vera libera circolazione. Abbiamo assistito, purtroppo,

a diversi episodi di migranti arrivati irregolarmente che, liberi

di spostarsi, si sono poi macchiati di gravi reati e stragi. Con

una piu’ forte cooperazione di polizia e con l’interoperabilita’

dei sistemi informatici, le autorita’ dei Paesi Ue avranno piu’

strumenti per la lotta a terrorismo e criminalita’ organizzata. Il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne – ha

concluso Tardino – deve riguardare anche quelle marittime. Non si

puo’ pensare di azzerare i movimenti secondari di chi arriva in

Europa, senza agire anche su quelli primari, al fine di non

penalizzare gli Stati di primo ingresso, come l’Italia”.