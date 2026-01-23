Ue, Tajani “Serve un piano di difesa più efficace, è una strategia per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace. Abbiamo deciso di spendere di più, il che non significa essere guerrafondai ma l’esatto contrario. Con più equilibrio tra le forze in campo c’è meno possibilità che qualcuno voglia usare la forza per risolvere le controversie. Il tema della difesa va affrontato con serietà, una strategia di sicurezza è una strategia per la pace”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum Italia-Germania. “Questo significa anche a rafforzare il pilastro Ue nella Nato – prosegue -. Se vuoi essere interlocutore allo stesso livello devi saper rafforzare il pilastro europeo”.

“Mi pare che l’Europa abbia garantito l’indipendenza dell’Ucraina facendo di tutto per sostenerla da un punto di vista politico, finanziario e militare. Mi pare non sia neanche generoso nei confronti dell’Europa”, ha aggiunto Tajani commentando l’intervento di Volodymyr Zelensky sull’Europa a Davos.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).