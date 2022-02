Ue, Tajani “No a posizioni contro la dieta mediterranea”

"Queste non tutelano la salute dei cittadini ma altri interessi. È sbagliato confondere uso e abuso di alcol", ha detto l’eurodeputato di Forza Italia commentando il dibattito in corso al Parlamento europeo su una migliore etichettatura delle bevande alcoliche per la prevenzione del cancro. alp/ads