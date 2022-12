Ue, Tajani “Lavoriamo a un piano per l’Africa”

"Se vogliamo risolvere il problema immigrazione dobbiamo agire sulle cause, e servono investimenti, in un'ottica di collaborazione, non colonizzatrice". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue degli Affari Esteri. xf4/sat/gsl