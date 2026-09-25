BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di mobilitare oltre 73 milioni dalle riserve agricole a favore dell’Italia per aiutare a risarcire gli agricoltori nelle zone colpite dalle epidemie di influenza aviaria e peste suina africana. Questi fondi sosterranno gli agricoltori che operano nei settori del pollame e delle uova, nonché della carne suina, settori particolarmente colpiti dall’influenza aviaria e dalla peste suina africana.

A seguito di richieste formali da parte dell’Italia, la Commissione ha deciso di sostenere gli agricoltori ammissibili, stanziando un totale di 61 milioni per gli allevatori di pollame e di galline ovaiole, per i focolai di influenza aviaria tra settembre 2022 e marzo 2025, e 12,5 milioni per gli allevatori di suini, per i focolai di peste suina africana tra novembre 2024 e aprile 2025.

Finanziato dalla riserva agricola, il sostegno deve essere garantito rapidamente dalle autorità nazionali agli agricoltori, e gli aiuti devono essere distribuiti entro e non oltre il 31 maggio 2027. Il commissario per l’Agricoltura e l’Alimentazione, Christophe Hansen, è oggi in Italia per incontrare il ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, e per tenere un discorso programmatico all’Assemblea generale dell’associazione dei trasformatori e del commercio di pollame nell’UE (AVEC), dove discuterà anche di come sostenere al meglio gli agricoltori europei in questo settore.

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(ITALPRESS).