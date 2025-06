Ue, Schifani “Decisiva la svolta della Conferenza di Messina”

MESSINA (ITALPRESS) - "Senza la svolta politica ed istituzionale impressa dalla Conferenza di Messina non si sarebbe mai giunti, in pochi mesi, alla sottoscrizione dei Trattati di Roma ed alla nascita della Comunità economica europea". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, durante la cerimonia commemorativa della figura di Gaetano Martino a Palazzo Zanca, sede del Comune, in occasione del 70° anniversario della Conferenza di Messina. Alla cerimonia hanno partecipato anche il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il sindaco di Messina Federico Basile. col3/sat/gtr (Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)