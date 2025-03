Ue, Sberna “Positivo il raddoppio dei fondi per l’emergenza casa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Accogliamo con grande favore l'annuncio da parte della Commissione europea di raddoppiare i fondi per l'emergenza abitativa, come parlamentari vigileremo sugli stanziamenti e sulle modalità operative di azioni vadano a beneficio dei cittadini europei". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vice presidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, in merito all'impegno, ribadito dal commissario all'Energia, Dan Jorgensen, durante un'audizione della commissione speciale per l'Emergenza abitativa, di raddoppiare gli investimenti privati per garantire il diritto a una casa accessibile nell'Ue. xf4/sat/mca1