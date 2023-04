Ue, Salvini “Di Maio inviato speciale? Spero ci ripensino”

“Con tutti i diplomatici di carriera che hanno fatto tanto in Italia ed in Europa mandare a mediare il signor Di Maio Luigi è curioso". Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a chi gli ha chiesto un commento alla nomina da parte dell'Unione Europea di Luigi Di Maio come inviato speciale nel Golfo Persico. xb8/sat/gtr