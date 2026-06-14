Ue, Prodi “Fare un referendum per superare voto all’unanimità”

ROMA (ITALPRESS) – “Basterebbe che si facesse un referendum informale sulla unanimità delle decisioni, perché prima in Europa c’era la Commissione al centro, adesso è il Consiglio dove ci sono i capi dei Paesi e ognuno ha il diritto di veto. Ed è chiaro che non si può decidere. Basterebbe dire no, adesso si decide a maggioranza, come in tutte le cose democratiche”. Così, intervistato da Monica Maggioni a In mezz’ora su RaiTre, l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, rispondendo alla domanda su cosa farebbe oggi in Europa. Poi, c’è “il problema della difesa comune, ma questo viene dopo”, e anche “la politica fiscale comune, ma quella sarà l’ultima. Se lo ricordi, sarà l’ultima”.

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