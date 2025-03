Ue, Procaccini “Primi 100 giorni Commissione diversi da 5 anni fa”

STRASBURGO (ITALPRESS) - "In questi primi 100 giorni della nuova Commissione Von der Leyen, ci siamo occupati di competitività e rilancio della crescita economica, mentre nei primi 100 giorni della scorsa legislatura parlavamo di come appesantire la competitività europea. In realtà sono passati solo 5 anni, ma fanno capire come sia cambiata, dal nostro punto di vista in meglio, la politica europea". Lo ha dichiarato, a Strasburgo, il co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d'Italia. xf4/mgg/gtr