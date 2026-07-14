Produzione industriale in calo a maggio

ROMA (ITALPRESS) - A maggio la produzione industriale registra una flessione dello 0,3% rispetto ad aprile, confermando un rallentamento su base mensile. Lo rileva l'Istat, Il dato cambia prospettiva nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno: al netto degli effetti di calendario, infatti, la produzione cresce dell'1,1%, nonostante un giorno lavorativo in meno rispetto a maggio 2025.L'analisi dei comparti evidenzia un andamento differenziato. Su base congiunturale, l'unico settore in crescita è quello dell'energia. In calo, invece, i beni intermedi, i beni di consumo e i beni strumentali. Sul fronte tendenziale, i risultati migliori arrivano proprio dai beni strumentali, in aumento del 5%, seguiti dall'energia e dai beni intermedi. Restano invece in difficoltà i beni di consumo. Tra i comparti più dinamici spicca la fabbricazione di mezzi di trasporto, con un balzo dell'11,6%. Bene anche l'industria farmaceutica e quella chimica. Le maggiori criticità riguardano invece il settore tessile, dell'abbigliamento e della pelletteria, insieme alle altre industrie manifatturiere e alla produzione di apparecchiature elettriche, che continuano a mostrare segnali di debolezza. gsl