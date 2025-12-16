Ue, Nardella “Accordo con Mercosur sarebbe risposta a politiche di Trump”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "L'accordo con il Mercosur, se votato con le giuste salvaguardie, sarebbe una risposta politica al protezionismo commerciale dell'amministrazione Trump. L'Unione non si deve chiudere, ma si deve aprire a nuovi mercati. E deve farlo proteggendo le sue filiere produttive con le clausole di salvaguardia". Lo ha detto l'eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella, a margine della sessione plenaria a Strasburgo, riguardo agli accordi commerciali fra Unione Europea e Mercosur. xf4/sat/mca2