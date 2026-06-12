Tumori ginecologici rari, i tassi di guarigione sono elevati

ROMA (ITALPRESS) - Cosa sono e quale incidenza hanno i tumori rari ginecologici? A rispondere a questa domanda è Giorgia Mangili, ginecologa dell’Ospedale San Raffaele e co coordinatrice del gruppo MITO-Multicenter Italian Trials in Ovarian Cancer. A un gruppo particolare di questi tumori, quelli germinali maligni dell’ovaio, di recente è stato dedicato il più ampio studio mai realizzato, pubblicato sul Journal of Clinical Oncology e coordinato dall’Ospedale San Raffaele. sat/azn