Ue, Metsola “Il cambiamento è in atto, il Parlamento non resterà fermo ad osservare”

ROMA (ITALPRESS) – “L’aggressione russa all’Ucraina è stata una sveglia sul modo in cui intendiamo la pace. Per troppo tempo abbiamo dato la pace” per scontata e abbiamo ritenuto “di dover restare passivi o addirittura di rinunciare a una difesa propria. La verità è che se vogliamo la pace dobbiamo essere pronti a difenderla e dobbiamo avere il coraggio di dirlo”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in occasione dell‘European gala 2025 organizzato da Formiche. “Continuiamo ad essere al fianco dell’Ucraina”, assicura.

“Il messaggio che voglio dare oggi è che l’Europa fa sul serio, sappiamo bene come i cambiamenti politici e geopolitici abbiano riportato l’Ue al centro dell’attenzione. Non è il momento di voltarsi indietro ma di orientarsi verso il futuro. Il Parlamento europeo non resterà fermo a osservare, il cambiamento è in atto. C’è un eccesso di regolamentazione, per questo abbiamo iniziato la legislatura con l’obiettivo della semplificazione con l’impegno chiaro di fermare l’orologio – spiega -, ovvero rinviare l’entrata in vigore di alcune norme”.

-Foto IPA Agency-

