ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non andrà più col piattino in mano in Europa. Quella stagione è finita, l’8 e 9 giugno possiamo archiviare quella stagione. Con la sinistra non governeremo mai in Italia e in Europa”. Così la premier Giorgia Meloni, parlando dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Roma. “La sinistra è nervosa – aggiunge – perde lucidità e mostra rancore perchè quando le nebbie della propaganda si diradano rimangono le verità e gli argomenti finiscono. Resta la disperata carta del racconto del mostro, non smetteranno. Ora il nuovo sport nazionale della sinistra è dire che in Italia i diritti vengono compressi”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

