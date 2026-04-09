Ue, Mattarella “Difesa comune esigenza indifferibile”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo parlato dell'Ucraina, che ha non soltanto messo una svolta negativa nella storia d'Europa introducendo nuovamente la guerra nel territorio europeo. Non soltanto è stato aggredito un Paese libero e indipendente, ma ha anche prospettato all'Unione europea l'esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere che oggi riguardano l'Ucraina, domani potrebbero riguardare qualunque altro Paese. Per questo è importante procedere velocemente. Abbiamo convenuto nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza, non soltanto per se stessa, ma per contribuire alla sicurezza della vita internazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. sat/mca2 (Fonte video: Quirinale)