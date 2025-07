Ue, Lupo “Sul bilancio pluriennale proposta deludente da Commissione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Una proposta deludente, un quadro finanziario pluriennale quello presentato dalla Commissione a mio avviso non all'altezza delle aspettative, non adeguato a far fronte alle emergenze vecchie e nuove dell'Unione Europea, dalla competitività alla tutela dei nostri settori strategici, dalla difesa comune al sociale". Lo afferma l'eurodeputato del Partito Democratico Giuseppe Lupo. xf4/mca3/sat