Ghiotto “Un dovere trasmettere valori a nuove generazioni”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Sono felicissimo di ricevere il Premio Fair Play Menarini perché ho visto l'albo d'oro del premio, e vedere il mio nome accostato a quello di tantissimi altri campioni mi ha dato subito veramente una grande gioia. Penso che i valori del fair-play si vedano non solo nello sport ma anche nella vita: questo premio dà la possibilità anche di essere riconosciuti con dei valori positivi. E' un po' anche il nostro dovere in quanto sportivi riuscire a trasmettere poi a nuove generazioni attraverso le nostre gare, attraverso i nostri gesti, i valori del fair-play. Quindi essere qui mi fa piacere perché vuol dire che comunque, attraverso le nostre gesta sportive, siamo riusciti un po' a insegnare qualcosa, magari anche ai giovani". Lo ha detto il pattinatore azzurro Davide Ghiotto, insignito ieri sera del Premio internazionale Fair Play Menarini, nel corso di una cerimonia svoltasi al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. f39/xb8/mc/gtr