Tajani “Contrari al pedaggio a Hormuz, sarebbe pericoloso precedente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Siamo grandi sostenitori della libertà di navigazione, siamo contrari a qualsiasi ipotesi di pedaggio per il passaggio a Hormuz. Rappresenterebbe un pericoloso precedente per tutti gli stretti del mondo e questo limiterebbe la libertà di navigazione e la libertà di commercio". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a Bruxelles. xf4/sat/gtr