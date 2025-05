BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa ha già ridotto drasticamente la sua dipendenza dall’energia russa. Oggi abbiamo illustrato il nostro piano per porre fine a tutte le importazioni di energia russa entro il 2027”. Lo ha scritto su X l’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas. “Questo segnerà una rottura permanente. La Russia non sarà più in grado di usare l’energia come arma contro di noi”, ha concluso Kallas.

E’ stato presentato oggi a Strasburgo il piano della Commissione europea per l’eliminazione graduale di tutte le importazioni di gas e petrolio dalla Russia oltre che dei prodotti legati all’energia nucleare. I punti principali prevedono di evitare la stipula di nuovi contratti con i fornitori russi e il divieto di acquisto sul mercato spot entro la fine del 2025. L’obiettivo finale è di arrivare ad un blocco totale delle importazioni entro il 2027.

