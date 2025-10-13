BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, inizia oggi il suo tour nei Balcani occidentali con incontri con i rappresentanti istituzionali dell’Albania a Tirana. Come annunciato da Bruxelles, la Presidente della Commissione desidera riaffermare il sostegno dell’Ue all’integrazione europea dei Balcani occidentali e alla progressiva adesione della regione al mercato unico dell’Unione Europea.

Durante la visita, Von der Leyen discuterà con i rappresentanti dei sei Paesi dei Balcani occidentali del Piano di crescita per la regione, del valore di sei miliardi di euro, che copre il periodo dal 2024 al 2027. Da Tirana, la Presidente della Commissione si recherà in Montenegro, dove a Tivat interverrà alla Conferenza regionale sugli investimenti per i Balcani occidentali e inaugurerà la Conferenza sugli investimenti del Montenegro.

Successivamente, domani, arriverà in Bosnia Erzegovina, dove – secondo quanto annunciato dalla Commissione – visiterà il Centro memoriale di Srebrenica, e poi a Sarajevo incontrerà la Presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, nonché la Presidente del Consiglio dei Ministri, Borjana Kristo. Mercoledì Von der Leyen sarà prima in Serbia, poi in Kosovo e infine nella Macedonia del Nord.

