Ue, Gori “Flessibilità su automotive è un segnale di pragmatismo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Il settore sta attraversando una fase complicata, in questo contesto abbiamo trovato un accordo politico per evitare che i produttori dovessero pagare delle multe molto rilevanti per il mancato raggiungimento dei risultati di riduzione delle quote di CO2. Lo abbiamo fatto senza cambiare gli obiettivi, che rimangono gli stessi, ma dando tre anni di tempo per raggiungerli. Questa flessibilità mi sembra un segnale di grande pragmatismo del Parlamento Europeo". Lo afferma Giorgio Gori, eurodeputato del Partito Democratico. xf4/mca2/sat