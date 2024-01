Ue, Ferrara “Dossier importanti sul tavolo della presidenza belga”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Facciamo l'in bocca al lupo alla presidenza belga, dovrà affrontare dossier delicati, come quelli sulla migrazione e sul Green New Deal". Lo dice l'eurodeputata del M5S Laura Ferrara, in merito all'avvio del semestre di presidenza belga del Consiglio dell'Unione Europea. xf4/sat/gtr