Ue, Falcone “Serve politica abitativa unica, manca da troppo tempo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Dobbiamo restituire all'Europa una politica abitativa che purtroppo manca da troppo tempo e armonizzare la politica abitativa dell'Europa con quella degli Stati membri". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia e membro della Commissione speciale per la crisi abitativa del Parlamento europeo, Marco Falcone, commentando il tema dell'emergenza legata agli alloggi. "La presidente von der Leyen, nel suo mandato, ha voluto con chiarezza porre l'accento sull'importanza della casa: la commissione 'House' rappresenta un punto importantissimo e strategico per tutte le famiglie europee", ha detto l'eurodeputato di Forza Italia, annunciando che il Partito popolare europeo in una riunione interna ha approvato "una proposta di risoluzione molto equilibrata, che guarda alle varie realtà territoriali europee, a quelle del sud e del settentrione, cercando di stimolare gli investimenti privati, senza al contempo ignorare il bisogno di investimenti pubblici". Il lavoro che la Commissione "House" porterà avanti nei prossimi mesi, annuncia Falcone, "sarà quello di creare una risoluzione importante che diventerà patrimonio della Commissione europea, per dare risvolti positivi a tutti i 27 paesi membri". xf4/sat/mca1