Ue, Draghi “Sfide sempre più complesse, agire come unico Stato”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "Per fare fronte alle sfide è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre di più come se fossimo un unico Stato". Lo ha detto l'ex presidente della Bce ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo al Parlamento europeo. Per Draghi "la complessità della risposta politica che coinvolge ricerca, industria, commercio e finanza richiederà un livello di coordinamento senza precedenti tra governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento europeo. La risposta deve essere rapida, perché il tempo non è dalla nostra parte, con l'economia europea che ristagna mentre gran parte del mondo cresce". (ITALPRESS). abr/gsl