ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia ci ha presentato un conto salatissimo in termini economici, nessuno ha responsabilità dirette a livello globale, ma solo con politiche forti ci si può riprendere. L’Italia sostiene con convinzione il piano presentato dalla Commissione Europea, mira a sanare i danni della crisi e a rendere più resiliente il mercato unico, oltre che a promuovere obiettivi strategici e condivisi come la transizione verde e il passaggio al digitale, che adesso possono trovare piena realizzazione”. Lo ha affermato Luigi Di Maio, ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, a margine dell’incontro con l’omologo olandese Stef Blok. “L’Italia ha già avviato un lavoro approfondito sulle riforme per utilizzare i fondi europei in modo efficace per gli obiettivi condivisi. C’è un comune interesse – ha ricordato – nel garantire il pieno funzionamento del mercato unico ed evitare la depressione della domanda nei territori UE”.

(ITALPRESS).