Ue, De Meo “Intesa con la Tunisia un successo per l’Europa e l’Italia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'accordo con Tunisi è un successo per l'Europa e ma soprattutto per l'Italia, che ha dimostrato come si possa affrontare in maniera credibile il tema della migrazione, con soluzioni concrete". Lo dice l'eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo. xf4/sat/gsl