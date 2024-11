BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS/MNA) – Il commissario europeo designato da Malta, Glenn Micallef, ha avuto il via libera dagli eurodeputati dopo l’audizione che ha svolto nella commissione competente dell’Eurocamera. A Micallef è stata assegnata dalla presidente Ursula von der Leyen la delega all’equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport.

35 anni, è il più giovane commissario designato da von der Leyen.

Micallef ha risposto alle domande degli eurodeputati su una serie di questioni: dal rapporto tra giovani e tecnologia, al cyberbullismo, alla parità di retribuzione tra generi nello sport, alle controversie sui transgender sempre in ambito sportivo.

Ha sottolineato che la Commissione intende introdurre una strategia contro il cyberbullismo e l’impegno a condurre un sondaggio sull’impatto dei social media.

Micallef ha ripetutamente affermato il suo impegno sui valori europei, tra cui l’uguaglianza, il rispetto della diversità e la non discriminazione.

Ha sottolineato la necessità di dare voce ai giovani nel processo decisionale dell’UE, notando con preoccupazione che sempre più spesso gli under 35 non votano. Ha poi preso l’impegno a rafforzare Erasmus+, il programma dell’UE per la gioventù, l’istruzione e la formazione sportiva.

La decisione finale sull’approvazione o meno della nuova Commissione nel suo complesso sarà presa dal Parlamento europeo, al termine di un dibattito in Aula previsto dal 25 al 28 novembre. Sarà poi il Consiglio europeo a nominare ufficialmente la Commissione, affinchè possa iniziare il suo mandato quinquennale.

– Foto Department of Information Malta –

(ITALPRESS).