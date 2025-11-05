Ue, con 44 accordi di libero scambio export più forte e diversificato

ROMA (ITALPRESS) - Secondo la quinta relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione della politica commerciale dell'Unione Europea, l'ampia rete di accordi commerciali dell'UE aiuta le imprese a trovare mercati alternativi per le loro esportazioni, riducendo allo stesso tempo le dipendenze in un contesto geopolitico difficile. La relazione, relativa al 2024 e al primo semestre del 2025, conclude che gli accordi commerciali dell'Unione incentivano la resilienza e la competitività degli operatori economici. Inoltre sostengono la diversificazione e la stabilità della catena di approvvigionamento. L'anno scorso sono entrati in vigore due nuove intese: un accordo di libero scambio con la Nuova Zelanda e un partenariato economico con il Kenya, portando a 44 il numero totale di intese commerciali attualmente in vigore, conclusi con 76 partner. Nel 2024 le esportazioni di merci verso i 76 partner commerciali preferenziali dell'Ue sono aumentate del doppio rispetto a quelle verso paesi non contemplati da un accordo di libero scambio. /gtr