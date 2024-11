Ue, Cisint “Fitto ha risposto con competenza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "The Left anche oggi ha dimostrato che tipo di partito è, con domande arroganti e maleducate che non hanno pari rispetto a quelle poste agli altri candidati." Queste le parole di Anna Maria Cisint, eurodeputata della Lega, che ha criticato il comportamento dei colleghi di The Left, gruppo europeo del Movimento 5 stelle, durante l'audizione del vicepresidente designato della Commissione europea Raffaele Fitto. "Fitto comunque non è caduto nel tranello e ha risposto con la competenza propria di chi ha un passato nell'amministrazione", ha aggiunto.