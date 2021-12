Ue, Ciambetti “Senza le regioni non può esserci vera ripresa”

"Senza le regioni e senza il coinvolgimento delle autonomie locali, non può esserci vera ripresa e non può esserci una spesa efficace ed efficiente sui territori". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, a Bruxelles, nel corso della plenaria del Comitato europeo delle Regioni (CoR). "Macron ha detto bene: senza le Regioni la pandemia non avrebbe potuto essere gestita in maniera ottimale come è avvenuto in tante parti d'Europa". alp/mgg/mrv