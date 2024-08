ROMA (ITALPRESS) – “Raffaele Fitto è l’uomo più capace, preparato, adatto che il governo potesse indicare per la Commissione europea”, Lo afferma l’ex presidente della Cameta Pier Ferdinando Casini in una intervista a “Il Corriere della Sera” che poi lancia un appello al centrosinistra, a Elly Schlein in particolare: “E’ giusto che prima di dare giudizi voglia sapere quali saranno le competenze e il ruolo che verranno attribuiti a Fitto, ma poi mi aspetto che anche l’opposizione lo sostenga, nel Parlamento europeo. Per due motivi”. “Il primo è che Fitto, nella Commissione, rappresenta l’Italia. E la rappresenta un politico che ha sempre avuto rapporti buoni con tutti, che è apprezzato, che non si è mai fatto risucchiare dalle polemicucce del momento. E’ uomo espressione di FdI, certo, d’altra parte è espressione del governo. E in Commissione dovrà svolgere il suo ruolo in modo obiettivo, senza favoritismi, perchè ogni commissario rappresenta l’intera Ue, non il suo Paese. Ma lui ha caratteristiche che sono fondamentali per farci contare” aggiunge Casini che poi spiega: “E’ l’uomo che ha tenuto ancorata Meloni a una posizione che seppur non vantaggiosa per l’Italia – io mi sarei aspettato che avrebbe avuto il coraggio di votare von der Leyen, sarebbe stata una mossa molto importante – almeno non è stata deleteria. Se si fosse saldato l’asse tra Meloni, Salvini, Le Pen sarebbe stato un enorme problema. Lui ha lavorato per evitarlo”.

Poi torna a rivolgersi all’opposizione che “ha una grandissima occasione per dimostrare la propria maturità e il proprio attaccamento al bene comune. Così come Gentiloni rappresentava, e bene, il Paese, anche Fitto lo farà. Sostenerlo significa dire: a noi interessa il bene dell’Italia, non quello di parte. Per contrastare il sovranismo bisogna includere, aprirsi, mostrarsi superiori e rivolgersi a tutti gli italiani. Kamala Harris ha detto che se vincerà porterà al governo un ministro repubblicano. Questo è un discorso intelligente: l’Italia viene prima di tutto, è uno slogan e un atteggiamento vincente, maturo. E l’opposizione può dimostrarlo con i fatti”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).