Ue, Benifei “Aumento spesa difesa non sia riarmo generalizzato”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) . "La difesa comune europea richiede investimenti comuni, risorse e una politica di difesa comune, altrimenti è un riarmo disorganizzato a livello nazionale che non si capisce la finalità possa avere nel creare una situazione di deterrenza di fronte a minacce esistenti. L'Europa deve dare una risposta comune e forte". Lo ha affermato l'eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei durante un'intervista in vista del vertice NATO della prossima settimana all'Aia, dove si discuterà della proposta del segretario generale, Mark Rutte, di portare al 5% del PIL la spesa per la difesa. L'eurodeputato incalza, sottolineando che "l'Europa deve dare risposte comuni per uscire da una crisi internazionale in atto, dalla distruzione delle organizzazione internazionali e dallo stato di diritto a livello globale, come aveva fatto per la crisi Covid".