BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Non c’è ancora l’accordo sulle nomine per i vertici della nuova legislatura dell’Unione europea. All’incontro informale, i leader dei paesi membri sono usciti senza una decisione.

Alla cena con i leader di ieri sera “ci siamo scambiati opinioni, tenendo conto del risultato delle elezioni e per preparare la riunione formale del Consiglio europeo che si svolgerà la prossima settimana a Bruxelles”, ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“E’ stato un bel confronto – ha aggiunto – e va nella giusta direzione. Non c’era nessun accordo stasera in questa fase. I partiti stanno svolgendo un ruolo e questo è naturale in un momento politico come questo. Hanno fatto delle proposte e nei prossimi giorni lavoreremo ulteriormente per le decisioni che dobbiamo prendere”.

Occorrerà stabilire i nomi e fare il punto sul programma. “A giugno dovremo prendere due decisioni importanti”, ha evidenziato Michel. Una riguarda il “ciclo istituzionale” e l’altra “l’agenda strategica”. “Abbiamo iniziato a lavorare su questo tema molti mesi fa, a Granada”, ha detto. E questo, ha assicurato, sarà un argomento all’ordine del giorno la prossima settimana. “Sono convinto che potremo anche concordare l’orientamento perchè dobbiamo essere d’accordo su una squadra e su un programma”.

Di fronte alla rosa di nomi che emerge in queste ore, però, il premier ungherese Viktor Orban non ci sta: “Oggi a Bruxelles la volontà del popolo europeo è stata ignorata”, ha scritto Orban su X. “Il risultato delle elezioni europee – ha continuato – è chiaro: i partiti di destra si sono rafforzati, la sinistra e i liberali hanno perso terreno. Il Ppe, invece di ascoltare gli elettori, alla fine si è alleato con i socialisti e i liberali: oggi hanno stretto un accordo e si sono spartiti i vertici dell’Ue. A loro non interessa la realtà, non si preoccupano dei risultati delle elezioni europee e non si preoccupano della volontà del popolo europeo”, ha aggiunto Orban, che ha annunciato: “Uniremo le forze della destra europea e lotteremo contro i burocrati favorevoli all’immigrazione e alla guerra”.

