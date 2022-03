Ucraina, Zingaretti: “Unità di crisi pronta per accogliere i profughi”

"L'unità di crisi è pronta per l'accoglienza dei profughi". Così il presidente della Regione Lazio e Commissario Delegato dell'unità di crisi del Lazio per l'emergenza Ucraina, Nicola Zingaretti, illustrando gli interventi e le misure messi in campo dall'Unità di Crisi per l'emergenza Ucraina. mat/vbo/gtr