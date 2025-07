ROMA (ITALPRESS) – Telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Donald Trump e Volodymyr Zelensy.

“Una conversazione molto importante e utile con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – rende noto Zelensky su Telegram -. Ho fatto le mie congratulazioni al presidente Trump e a tutto il popolo americano per il Giorno dell’Indipendenza”.

“Noi in Ucraina siamo grati per tutto il supporto fornito, che ci permette di proteggere la vita delle persone e la nostra indipendenza. Abbiamo fatto molto insieme all’America e sosteniamo ogni sforzo per fermare le uccisioni e ripristinare una pace normale, stabile e dignitosa. E’ necessario un accordo di pace dignitoso e l’Ucraina sostiene le proposte americane”, aggiunge.

“Abbiamo parlato della situazione oggi: degli attacchi aerei russi e, più in generale, della situazione sul fronte. Il Presidente Trump è molto ben informato, grazie per l’attenzione all’Ucraina. Abbiamo discusso le opzioni di difesa aerea e concordato che lavoreremo per rafforzare la protezione del cielo. Abbiamo concordato un incontro apposito tra i nostri team”, spiega ancora il presidente ucraino.

“Abbiamo anche discusso in dettaglio delle capacità dell’industria della difesa e delle possibilità di produzione congiunta. Siamo pronti per progetti diretti con l’America e crediamo che ciò sia estremamente necessario per la sicurezza, soprattutto quando si tratta di droni e tecnologie correlate”, aggiunge Zelensky, che conclude: “Abbiamo discusso di acquisti e investimenti reciproci. Abbiamo scambiato opinioni sulla situazione diplomatica e sul lavoro congiunto con l’America e altri partner. Grazie!”.

